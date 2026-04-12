Конец заморозков и дожди: подробный прогноз на завтра, 13 апреля
В Украине с 13 апреля начнется потепление, но весеннее тепло придет вместе с дождями.
В понедельник, 13 апреля, в Украине начнется постепенное изменение погодных условий — температура воздуха будет постепенно теплее.
Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко.
Где завтра будет идти дождь
По словам Диденко, 13 апреля дожди пройдут в южной части и в центральных областях. На остальной территории Украины вероятность осадков меньше — либо без существенных осадков, либо местами небольшой дождь.
Ветер ожидается восточного направления, умеренный.
Температура воздуха и ночные заморозки
Синоптик предупреждает, что температура воздуха ночью еще будет низкой, иногда с заморозками. Однако днем наконец-то начнет теплеть, столбики термометров поднимутся до +10+13 градусов, в восточной части теплее, до +15 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве завтра без существенных осадков. Ночью +1+4 градуса, в окрестностях возможны заморозки, днем 13-го апреля +8+10 градусов.
«На неделе заморозки отступят, дни станут теплее, солнышка станет больше», — добавила Диденко.
Напомним, что во Львове погода 12 апреля стала рекордно холодной для города за последние 40 лет.