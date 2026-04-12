В Кремле сделали циничное заявление о территориальных претензиях России

Дмитрий Песков и Владимир Путин / © Associated Press

В Кремле считают, что «разногласия» России и Украины по территориальному вопросу заключаются в «считанных километрах».

Об этом в воскресенье, 12 апреля, заявил пресс-секретарь российского президента Путина - Дмитрий Песков.

«Это действительно считанные километры», — сказал он в интервью российским пропагандистам.

При этом он цинично добавил, что российской армии нужно захватить «всего лишь» около 18% территории Донецкой области Украины для выхода на административные границы.

Представитель Путина отметил, что после пасхального перемирия «СВО» продолжится до «достижения поставленной цели».

По его словам, достижению длительного мира якобы мешает позиция президента Украины Владимира Зеленского.

«Пока Зеленский не наберется смелости и не возьмет на себя ответственность за свои решения, спецоперация будет продолжаться», — нагло заявил Песков.

Он также добавил, что так называемое «пасхальное перемирие», которое фактически не действовало из-за постоянных нарушений режима тишины российской армией, было «гуманитарным жестом со стороны Путина».

Напомним, ранее в Кремле цинично заявили, что завершение войны в Украине невозможно без «гарантий безопасности» для Российской Федерации. Об этом сказал министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров, отметив, что «на горизонте наметилась перспектива политико-дипломатического урегулирования».

Переговоры о мире в Украине — что известно

Глава ОП Кирилл Буданов недавно сообщил, что переговорный процесс по завершению войны в Украине продолжается, он не заморожен. Сейчас ожидается приезд в Киев представителей Соединенных Штатов Америки.

Визит американских переговорщиков в Украину пока не имеет точной даты. В Киеве ждут делегацию после Пасхи, но все зависит от графика США.