Половина F-16 «зависла»: две страны Европы тормозят передачу самолетов Украине

Поставки истребителей F-16 Fighting Falcon для Украины тормозятся: сразу две страны — Бельгия и Норвегия — до сих пор не передали ни один самолет, несмотря на обещания еще с 2023 года.

Об этом говорится в материале Defense Express.

Как отмечают аналитики, причины задержек у каждой страны разные, однако проблема приобретает системный характер, ведь речь идет почти о половине всех обещанных Украине истребителей.

Почему задерживает Бельгия

Бельгия планирует передать Украине до 30 F-16, однако процесс зависит от перевооружения ее собственных воздушных сил. В частности, задержки возникли из-за поставок новых F-35 Lightning II, которые должны заменить старые самолеты.

Первые F-35 поступили в Бельгию только в 2024 году – через несколько лет после подписания контракта. Именно поэтому передача F-16 Украине по оптимистическому сценарию растянется на несколько лет, а часть самолетов может поступить не раньше 2026-2028 годов.

Кроме того, значительное количество этих истребителей нуждается в техническом обслуживании или ремонте перед передачей.

Проблемы с норвежскими самолетами

Норвегия, обещавшая передать шесть F-16, также пока не поставила ни одного самолета. Все борта находятся на предприятии Sabena Engineering в Бельгии.

Два из них ранее использовались для обучения украинских пилотов и нуждались в ремонте, еще четыре были переданы в разобранном виде. По данным источников, каждый из этих самолетов нуждается в около 100 отсутствующих комплектующих.

Несмотря на то, что самолеты находятся на заводе уже около года, их ремонт фактически не начался из-за ограниченных производственных мощностей.

Сколько F-16 уже получила Украина

В общей сложности Украине обещали передать 79 истребителей четыре страны. На данный момент:

Нидерланды уже передали все 24 самолета

Дания передала как минимум 12 из 19

Бельгия (30) и Норвегия (6) — пока ни одного

Таким образом, около 36 самолетов (более 45%) остаются непоставленными.

По оценкам, Украина может иметь до 39 F-16 на вооружении, с учетом уже переданных машин и потерь.

Является ли проблема системной

Эксперты указывают, что задержки связаны не только с политическими решениями, но и техническими ограничениями: дефицитом запчастей, необходимостью ремонта и ограниченными мощностями предприятий.

В то же время, ранее звучали и другие объяснения, в частности о возможной нехватке подготовленных пилотов.

В любом случае, ситуация свидетельствует о сложности процесса передачи современной авиации Украине — даже при наличии политической поддержки.

