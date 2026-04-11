У Путина шокировали циничным заявлением об окончании войны и "гарантиях безопасности"
Глава МИД РФ нагло возмутился тем, что в Евросоюзе «говорят только о гарантиях для Украины».
В Кремле цинично заявили, что завершение войны в Украине невозможно без «гарантий безопасности» для Российской Федерации.
Об этом сказал министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров, заявление которого цитируют российские пропагандисты.
При этом приспешник Путина нагло возмутился тем, что в Евросоюзе «говорят только о таких гарантиях для Украины».
«Никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров вспомнил о Евросоюзе в контексте стремления европейских партнеров Украины быть участниками переговорного процесса по завершению войны, развязанной Кремлем.
По его словам, «на горизонте наметилась перспектива политико-дипломатического урегулирования».
В своем заявлении глава МИД РФ использовал традиционный набор нарративов кремлевской пропаганды в отношении Украины, сетуя на «уничтожение всего русского», «положение русского нацменьшинства» и, конечно же, «верховенство нацистской идеологии».
Переговоры о мире в Украине — что известно
Глава ОП Кирилл Буданов недавно сообщил, что переговорный процесс по завершению войны в Украине продолжается, он не заморожен. Сейчас ожидается приезд в Киев представителей Соединенных Штатов Америки.
Визит американских переговорщиков в Украину пока не имеет точной даты. В Киеве ждут делегацию после Пасхи, но все зависит от графика США.