У Путина шокировали циничным заявлением об окончании войны и "гарантиях безопасности"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров / © Associated Press

В Кремле цинично заявили, что завершение войны в Украине невозможно без «гарантий безопасности» для Российской Федерации.

Об этом сказал министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров, заявление которого цитируют российские пропагандисты.

При этом приспешник Путина нагло возмутился тем, что в Евросоюзе «говорят только о таких гарантиях для Украины».

«Никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров вспомнил о Евросоюзе в контексте стремления европейских партнеров Украины быть участниками переговорного процесса по завершению войны, развязанной Кремлем.

По его словам, «на горизонте наметилась перспектива политико-дипломатического урегулирования».

В своем заявлении глава МИД РФ использовал традиционный набор нарративов кремлевской пропаганды в отношении Украины, сетуя на «уничтожение всего русского», «положение русского нацменьшинства» и, конечно же, «верховенство нацистской идеологии».

Переговоры о мире в Украине — что известно

Глава ОП Кирилл Буданов недавно сообщил, что переговорный процесс по завершению войны в Украине продолжается, он не заморожен. Сейчас ожидается приезд в Киев представителей Соединенных Штатов Америки.

Визит американских переговорщиков в Украину пока не имеет точной даты. В Киеве ждут делегацию после Пасхи, но все зависит от графика США.