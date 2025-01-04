Корректировщина ударов врага по Харькову получила 10 лет тюрьмы — СБУ

Реальный срок заключения получила еще одна участница агентурной группы ФСБ, которая наводила российские удары по пунктам базирования защитников Харькова.

Об этом сообщает СБУ.

Сотрудники СБУ задержали эту фигурантку и двух ее подельников в 2023 году. По материалам украинской спецслужбы, два других агента уже получили тюремные сроки наказания.

В настоящее время с учетом сотрудничества со следствием суд назначил третьей корректировщицы 10 лет лишения свободы.

Злоумышленницей оказалась 45-летняя жительница Харькова, которую ФБС дистанционно завербовала в начале полномасштабной войны.

Чтобы получить координаты потенциальных целей, женщина объезжала город и фиксировала места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники сил обороны.

Во время разведывательных вылазок информатор фотографировала периметры военных объектов, а также обозначала их геолокации на гугл-картах.

Полученные разведданные она мессенджером передавала ФСБ через «связного» – бывшего сожителя, который еще в 2017 году уехал в Россию, а затем поступил в российский ППК «Вагнер».

При обыске у злоумышленницы изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с поличным с оккупантами.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации об ВСУ, совершенное с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).

Продолжаются комплексные меры, чтобы выявить и наказать «связного» российского осведомителя.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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Напомним, Служба безопасности Украины задержала восемь человек, причастных к попытке срыва мобилизации в стране.

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