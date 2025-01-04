Корректировщина ударов врага по Харькову получила 10 лет тюрьмы — СБУ

Злоумышленницей оказалась 45-летняя жительница Харькова
Реальный срок заключения получила еще одна участница агентурной группы ФСБ, которая наводила российские удары по пунктам базирования защитников Харькова.
Об этом сообщает СБУ.
Сотрудники СБУ задержали эту фигурантку и двух ее подельников в 2023 году. По материалам украинской спецслужбы, два других агента уже получили тюремные сроки наказания.
В настоящее время с учетом сотрудничества со следствием суд назначил третьей корректировщицы 10 лет лишения свободы.
Злоумышленницей оказалась 45-летняя жительница Харькова, которую ФБС дистанционно завербовала в начале полномасштабной войны.
Чтобы получить координаты потенциальных целей, женщина объезжала город и фиксировала места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники сил обороны.
Во время разведывательных вылазок информатор фотографировала периметры военных объектов, а также обозначала их геолокации на гугл-картах.
Полученные разведданные она мессенджером передавала ФСБ через «связного» – бывшего сожителя, который еще в 2017 году уехал в Россию, а затем поступил в российский ППК «Вагнер».
При обыске у злоумышленницы изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с поличным с оккупантами.
На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации об ВСУ, совершенное с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).
Продолжаются комплексные меры, чтобы выявить и наказать «связного» российского осведомителя.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала восемь человек, причастных к попытке срыва мобилизации в стране.
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