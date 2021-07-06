Крым страдает от нашествия комаров: что случилось

Люди боятся, что туристический сезон не состоится.

Нашествие комаров в оккупированном Крыму началось после сильных ливней и паводков.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 5 июля.

Люди жалуются, что после подтоплений на полуострове явилось другая стихия — насекомые. Местные жители пытаются распылять дезинфекционные растворы в воздухе с надеждой, что хотя бы это поможет.

В Крыму опасаются, что туристический сезон этим летом может быть сорван. Сначала отдыхающих напугали паводки, а теперь еще и комары.

Новости мира: оккупированный Крым атаковали комары

Как сообщалось, из-за ливней под водой на оккупированном полуострове оказалось сразу несколько городов. Несколько дней назад из-за сильного ливня вышла из берегов река Бельбек. Больше всего пострадали села Албат- это бывшее Куйбышево, и Фоте Сало. Оттуда пришлось эвакуировать полторы сотни человек. Двух женщин смыло потоком воды. Одна из них погибла, а вторая попала в больницу.

Впрочем, критическая ситуация в Ялте. Там егоды унесла одну жизнь, а зе почти полсотни человек пострадали. Июньский потоп в Ялте стал сильнейшим за столетие — выпало более 135 миллиметров осадков (при месячной нормы 42 мм). Последний раз столь сильно Ялта страдала от затопления 1922 года, когда выпало более 190 миллиметров осадков.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку