Видео жестоких издевательств до сих пор активно распространяется в Сети и собирает тысячи негативных комментариев. Свое слово об этом инциденте сказал и Омбудсман Украины. Между тем, правоохранители уже установили имена всех участников происшествия и выяснили причины конфликта.

Из-за чего старшеклассники издевались над девочкой и как накажут виновных – читайте в эксклюзиве Людмилы Труфин на TSN.UA.

На YouTube-канале ТСН.ua можно посмотреть видео: КТО Издевался над девочкой в белой церкви?! Подробности, которые шокируют! В Сети – насилие!

Жестокое избиение девочки

Показательная жестокость подростков в Киевской области не дает покоя всей стране уже несколько дней подряд. Новые детали в этой истории появляются каждый день, и мы хотим, чтобы вы были в курсе каждого обновления. А началось все тогда, когда в Сети появилось видео издевательств старшеклассников над девушкой. Подростки били ее ногами, руками, клеили на голову жевательную резинку и требовали деньги – 15 тысяч гривен. В частности, злоумышленники отобрали у нее мобильный телефон, а издевательство снимали на видео. Удары по телу девушки наносили как ребята, так и девушки. Один из участников избиения воскликнул: "Научись отвечать за слова и свои уступки, с**а", и добавил, что "она "сорваться" еще хотела". Также на одном из видео слышно, как девочке говорят, что ее "закопают в луже". А после слов "праздник приближается" и изречения "день святого избиения" один из присутствующих начал читать "Отче наш". В этот момент девочке снова распылили в лицо неизвестное вещество и нанесли удар по голове. Словом, вам нужно это увидеть и услышать.

Потерпевшей всего 12 лет

Как стало известно впоследствии, потерпевшей всего 12 лет, а избивали ее 15-летний и 16-летний подростки и 12-летняя девушка. В окружении потерпевшей ситуацию для ТСН.ua прокомментировали так:

"Пострадавшая девочка является переселенкой. Она дружила с частью тех, кто есть на этом видео. Среди них также есть девочка-переселенка. Возможно, конфликт произошел из-за мести девушек друг другу из-за высказываний. Кроме этого, по слухам, конфликту предшествовало то, что вроде бы одна из девушек подложила под двери другой что-то опасное. Взрывчатка это была или нет – установит следствие.

По данным оцепления потерпевшей, отец последней является военнослужащим. Кроме того, как выяснил ТСН.ua, во время общения с правоохранителями отец одного ребенка, который был на видео и избивал девочку, вел себя вызывающе. Говорил, что вы еще докажете, что это мой ребенок, говорил, что наймет адвоката. В то же время стало известно, что отец, а также родной и двоюродный братья потерпевшей девочки сейчас воюют на передовой.

Реакция общества

На инцидент с избиением 12-летней девочки в Киевской области отреагировал председатель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский.

"И как глава службы Украины по делам детей, и как гражданин, и как отец, я глубоко возмущен этим случаем. Мы уже направили обращение ко всем компетентным органам. Поверьте, каждый причастный к этому насилию понесет заслуженное наказание"

Кроме того, он отметил, что нужно реагировать не только на уже совершенные правонарушения, но и предотвращать их. Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец заявил, что его представитель в Киевской области Никита Козыренко взял расследование дела об избиении девочки под личный контроль. По словам омбудсмана, Козыренко встретился с руководством полиции в Белоцерковском районе, а представители офиса пообщались с родственниками потерпевшей и директором школы, где учатся ученики, причастные к происшествию. Эмоционально отреагировал на вопиющий инцидент с девочкой и украинский певец Тарас Тополя. На своей странице в Facebook он отметил, что группа "Антитела" будет следить за развитием событий вокруг этой истории.

Заметим, что в целом на эту ситуацию обратили внимание многие блоггеры. Все они призывают установить и наказать виновных. Украинцы же активно реагируют на призывы и требуют справедливого наказания.

Что говорят в полиции

19 января полиция открыла уголовное производство по факту избиения школьницы в Белой Церкви. В полиции Киевской области в комментарии для ТСН.ua рассказали, что сообщение от матери об избиении дочери поступило в полицию еще 11 января. Выяснилось, что потерпевшей всего 12 лет, а били ее 15- и 16-летние ребята и 12-летняя девушка.

Кому "вручили" подозрение

А уже 20 января полицейские сообщили о подозрении 16-летнему юноше, фигурирующему среди других участников избиения несовершеннолетней. Милиционеры установили, что юный злоумышленник с товарищами собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю потерпевшую. Для устрашения девочки подозреваемый угрожал и ударил ее по голове, после чего распылил в лицо газовый баллончик. Одновременно с физическим хулиган оказывал на потерпевшую психологическое давление и требовал с нее средства в сумме 15 тысяч гривен и вот что ему теперь светит.

Сначала правоохранители по факту избиения девочки начали досудебное расследование по части 1 статьи 125 УК (Умышленное легкое телесное повреждение). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или общественных работ на срок до 200 часов, или исправительных работ на срок до одного года. За действия своих несовершеннолетних детей будут отвечать родители. А на следующий день, 21 января, полиция Киевщины переквалифицировала действия всех участников избиения: теперь досудебное расследование продолжается по факту пыток (ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины). Впоследствии начальник управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Нацполиции Василий Богдан сообщил, что в избиении 12-летней девочки в Белой Церкви участвовали 10 подростков. Имена участников уже установлены.

Были ли наркотики причиной конфликта

Тетя девочки Натальи Яковлева-Демеденко в Facebook сообщила, что девушку могли пытать из-за наркотиков. По ее словам, за две недели до этой истории одна из обидчиц, которая есть на видео, предложила ее племяннице "травку". Она отказалась, но рассказала об этом другим девушкам. За это девушка и "поплатилась".

"Да, там есть разговор о наркотиках, за что она и извинялась и должна принести деньги. Девушка в черном костюме две недели назад предлагала траву ей, но она отказалась и рассказала «подружкам» в школе и это дошло до этой несовершеннолетней девушки в черном костюме"

В то же время, на брифинге 22 января руководитель следственного управления ГУНП в Киевской области Виктор Луговой сообщил, что у полиции нет данных о том, что причиной конфликта между подростками в Белой Церкви были наркотики. По его словам, такую информацию проверяют, однако в настоящее время у следствия нет четких фактов побуждения жертвы к употреблению наркотиков.

Если эти данные подтвердятся, то правоохранители будут реагировать. Также копы говорят, что 16-летний подозреваемый в избиении будет нести уголовную ответственность. По пыткам и вымогательствам в особо крупных размерах его могут посадить на срок до 12 лет. 22 января Белоцерковский горрайонный суд отправил под стражу 16-летнего парня, подозреваемого в избиении девочки. Подозреваемый будет находиться под стражей до 20 марта без права внесения залога. В каком статусе будут другие участники конфликта, следствие еще не устанавливает. Правоохранители подчеркивают, что после быстрого, полного и беспристрастного досудебного расследования КАЖДЫЙ участник конфликта будет привлечен к ответственности, а возможно и их родители.

Что стало причиной конфликта

В свою очередь начальник управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Нацполиции Василий БОгдан в эфире "Мы – Украина" сообщил, что конфликт между подростками возник из-за слухов, которые потерпевшая девочка вроде бы распространяла относительно нескольких участников происшествия. одна из участниц нападения. девочки и требовали средства:

"Конфликт между участниками возник из-за слухов разного характера, которые потерпевшая вроде бы распространяла о нескольких участниках происшествия... К сожалению, подростки решили выяснить отношения именно таким образом — из-за совершения правонарушения. По состоянию на данный момент полиция установила 10 участников этого события — в возрасте от 10 до 16 лет. Среди них – 16-летний парень, ему сообщили о подозрении"

В каком состоянии девочка

Между тем, в комментарии для ТСН.ua мать девочки, госпожа Ксения, на вопрос журналиста о нынешнем состоянии ребенка ответила так: "Дочь держится, к расследованию пока претензий нет". На уточняющий вопрос о том, какое наказание она потребует для обидчиков дочери, женщина ответила так: "Ну не убивать их, это точно".

Ранее в Белой Церкви 16-летний подросток, подозреваемый в пытках 12-летней девочки, прокомментировал решение суда. Он заявил, что сожалеет о содеянном. А его мать убеждена, что понести наказание все участники нападения.

Читайте также: