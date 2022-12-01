Кулеба обсудил с главой МИД Дании формулу окончания войны

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим датским коллегой Йеппе Кофодом усилия по реализации мира и поддержке Украины.

Об этом Кулеба сообщил у себя в Twitter.

Он отметил, что на встрече обсуждал реализацию формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

"За два года совместной работы… мы прошли много кризисов и стали настоящими друзьями. На сегодняшней встрече мы обсудили непоколебимую и длительную поддержку Данией Украины, а также усилия по реализации формулы мира Владимира Зеленского", – сообщил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию как можно быстрее предоставить системы ПВО.

Кроме того, мы информировали, что президент НОК Дании демонстративно покинул заседание АНОК во время выступления РФ.

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