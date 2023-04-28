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Кулеба после ночной атаки РФ напомнил партнерам о F-16 для Украины

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Кулеба после ночной атаки РФ напомнил партнерам о F-16 для Украины

оккупанты ударили по Умани двумя ракетами. Среди погибших есть дети. / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Министр призвал оградить детей от российского террора.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ночной ракетный удар россиян об украинских городах, в результате которых погибли мирные жители. В частности, двухлетний ребенок.

Сообщение главы МИД появилось в его Twitter.

По его словам, удары РФ, "убивающие во сне невинных украинцев, — ответ России на все мирные инициативы".

"Путь к миру – изгнать Россию из Украины. Путь к миру – вооружить Украину F-16 и защитить детей от российского террора", — говорится в сообщении Кулебы.

Напомним, ночью 28 апреля во время воздушной тревоги российская армия ударила по городу Умань ракетами. По состоянию на 10 утра известно о десяти погибших жителях города. Среди жертв атаки окупантов двое десятилетних детей.

Кроме того, армия РФ атаковала ракетами Днепропетровскую область. Силам ПВО удалось сбить семь вражеских объектов. Впрочем, в Днепре произошло разрушение частного дома. Погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина. Есть раненые.

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Дата публикации
Просмотры
1019
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