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Курс валют на 12 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 12 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / Фото: Associated Press

Американский доллар потерял в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 12 января. По сравнению с предыдущим днем доллар США упал на 20 копеек и составляет 37,99 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 37,99 (-20 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 41,74 (-6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,60 (-2 коп.)

Как отмечалось ранее, курс валют в Украине перед Новым годом совершил скачок вверх. Так, плавное подорожание доллара сменилось быстрым ростом курса. "Планку" в 40 гривен взято не было, но 39 грн за доллар – да. Если гривна в январе 2024 года будет дешеветь идентичными темпами, как в конце декабря, то курс доллара по 40+ станет реальностью в ближайшие дни.

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