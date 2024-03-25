Куски черепа в подъезде: детали жуткого убийства женщины на Волыни

Утром 25 марта в Нововолынске по улице Василия Стуса обнаружили труп женщины. Полицейские установили, что в совершении преступления причастен внук погибшей. Уже через несколько часов его задержали.

Об этом сообщает Полиция Волынской области.

После сообщения о найденном труппе на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители установили, что погибшая — 94-летняя местная жительница. На ее теле видны телесные повреждения. Труп был направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Следователи по этому факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и приступили к поискам убийцы.

После проведения ряда неотложных следственных действий и оперативных мероприятий полицейские установили, что в совершении преступления причастен внук погибшей. Уже через несколько часов его задержали.

Сайт "Конкурент" сообщал также, что тело мертвой женщины было изуродовано, с размозженным черепом. Кусочки черепа также обнаружили в подъезде.

Досудебное расследование по делу продолжается. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения злоумышленнику.

Напомним, в Нововолынске Волынской области 16-летний подросток убил своего 18-летнего односельчанина. Инцидент произошел 1 декабря около 23 часов.

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