Шматки черепа в підʼїзді: деталі моторошного вбивства жінки на Волині

Зранку 25 березня у Нововолинську на вулиці Василя Стуса виявили труп жінки. Поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетний внук загиблої. Вже за декілька годин його затримали.

Про це повідомляє Поліція Волинської області.

Після повідомлення про знайдений труп на місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що загибла — 94-річна місцева жителька. На її тілі були видимі тілесні ушкодження. Труп направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України й розпочали пошуки вбивці.

Після проведення ряду невідкладних слідчих дій та оперативних заходів поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетний онук загиблої. Вже за декілька годин його затримали.

Сайт “Конкурент” повідомляв також, що тіло мертвої жінки було понівечене, із розтрощеним черепом. Шматки черепа також виявили у під'їзді.

Досудове розслідування у справі триває. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу зловмиснику.

Нагадаємо, у Нововолинську Волинської області 16-річний підліток вбив свого 18-річного односельця. Інцидент стався 1 грудня близько 23-ї години.

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