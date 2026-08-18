Киев может потерять главный символ города: почему в столице массово гибнут каштаны

Опасный вредитель уничтожает каштаны в Киеве. Фото: Наталья Лебедь / © Facebook

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Из-за масштабного поражения проходящей молью каштаны в Киеве преждевременно желтеют и гибнут в разгар лета. Поскольку эффективная вакцинация растений стоит слишком дорого, а химическая обработка запрещена, городские власти вынуждены постепенно заменять пораженные насаждения более стойкими платанами и катальпами.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Украины, бывший заместитель гендиректора "Киевзеленстроя" Дмитрий Заруба в комментарии "Главкому".

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Почему каштаны массово сохнут летом

Каждый год в июне и июле киевляне наблюдают одну и ту же печальную картину, когда зеленые листья каштанов внезапно покрываются ржавыми пятнами и опадают. По словам эколога, личинки каштановой моли выедают листовую пластину изнутри, полностью лишая растение необходимых питательных веществ, а летняя жара лишь ускоряет этот губительный процесс.

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«Моль постепенно выедает листья, и через некоторое время они теряют свои свойства и начинают сохнуть. Большая жара тоже может влиять на состояние деревьев, но в большинстве то, что мы видим по Киеву, - это все же действие преходящей моли», - пояснил Дмитрий Заруба.

Спасти деревья в масштабах всего города практически невозможно. Санитарные правила строго-настрого запрещают применять внешнюю химическую обработку на улицах Киева, а действенная вакцинация стоит около 50 евро за одну дозу, что требует катастрофических расходов из городского бюджета.

Платаны как новая альтернатива для Киева

Как отмечают эксперты, каштаны не являются родными для столицы, ведь местными аборигенами считаются клены и дубы. Именно поэтому озеленители предлагают активно высаживать более устойчивые к городским условиям платаны, которые уже хорошо прижились на Голосеевском проспекте и выросли до 10 метров в высоту.

Платаны являются деревьями-долгожителями из северного полушария, ствол которых может достигать 50 метров в высоту и способны расти более двух тысяч лет. Кроме того, на центральных улицах типа Крещатика, где корнями мешает бетон и зимняя противогололедная соль, специалисты советуют использовать засухоустойчивые растения в специальных кадках с автоматическим поливом.

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По информации «Киевзеленстроя», коммунальщики продолжают борьбу за уцелевшие каштаны, развешивая на ветвях экологические феромонные ловушки. Хотя этот метод нуждается в системной работе в течение нескольких сезонов, накопительный эффект позволил постепенно снизить численность вредителя в отдельных районах города.

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