Украина
1903
1 мин

Массированная атака РФ: фактически по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за ракет и дронов

На рассвете 24 марта во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы массированной комбинированной атаки РФ с применением крылатых ракет и ударных беспилотников.

Елена Кузьмич
Ракета / © ТСН.ua

После 04:00 24 марта 2026 сигнал воздушной тревоги прозвучал фактически всей территории Украины. Причиной стала очередная комбинированная атака российских войск .

По информации ВВС, враг поднял в воздух стратегическую авиацию и осуществил пуски крылатых ракет. Ракеты фиксировались в воздушном пространстве страны — об их движении оперативно сообщали военные.

Параллельно в ряде регионов зафиксирована угроза применения ударных беспилотников. Таким образом, РФ в очередной раз применила смешанную тактику ударов — одновременно ракетами и дронами.

В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Жителей призвали немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до отбоя.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что в соседней стране из-за обстрела Украины обесточена критическая линия электропередачи

Из-за обстрелов Украины отключилась линия электропередачи между Молдовой и Румынией.

