Массированная атака РФ: фактически по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за ракет и дронов
На рассвете 24 марта во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы массированной комбинированной атаки РФ с применением крылатых ракет и ударных беспилотников.
После 04:00 24 марта 2026 сигнал воздушной тревоги прозвучал фактически всей территории Украины. Причиной стала очередная комбинированная атака российских войск .
По информации ВВС, враг поднял в воздух стратегическую авиацию и осуществил пуски крылатых ракет. Ракеты фиксировались в воздушном пространстве страны — об их движении оперативно сообщали военные.
Параллельно в ряде регионов зафиксирована угроза применения ударных беспилотников. Таким образом, РФ в очередной раз применила смешанную тактику ударов — одновременно ракетами и дронами.
В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Жителей призвали немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до отбоя.
Информация о последствиях атаки уточняется.
