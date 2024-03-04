Министр юстиции ответил, стоит ли коррупционеров отправлять на фронт

Малюська убежден, что они тоже патриоты своего государства, однако своеобразны.

В Украине определенные категории осужденных могут отправить воевать в ряды ВСУ. Речь идет, в частности, о коррупционерах.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина министр юстиции Денис Малюська.

"Коррупционеров, мне кажется, можно совершенно спокойно отправлять воевать", — говорит он.

Он объясняет, что такие люди часто патриоты, просто их патриотизм своеобразен и они жадны.

"Ну не только жадны, но давайте откровенно. У нас страна десятилетиями культивировала коррупцию. Кто большей степенью, кто меньшей степенью, но это было распространенным и остается распространенным явлением. Поэтому говорить "вау, он коррупционер", — продолжает Малюска.

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Министр юстиции также вспомнил соцопрос, в котором большинство людей признавали, что давали взятку в виде подарка или деньги врачам, педагогам, патрульным.

"Ну, то есть это явление было мега распространено. Безусловно, это надо искоренять, но я не понимаю, почему коррупционеров, как и других, нельзя отправлять на войну. Надо", — подчеркнул он.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец поделился своими предложениями о механизмах привлечения заключенных к защите государства и сообщил, готовы ли осужденные служить в армии.

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