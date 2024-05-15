Мобилизация мужчины в декрете: могут ли призвать

Декретный отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет не дает право на отсрочку от мобилизации гражданским мужчинам.

В Украине при мобилизации некоторые категории военнообязанных мужчин могут получить отсрочку от мобилизации. Например, мужчины, имеющие на иждивении трех и более несовершеннолетних детей, или отцы-одиночки.

Однако, как известно, мужчины имеют право оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Заберут ли мужчину в декрете в армию, выяснял ТСН.ua.

Если коротко – да, заберут

Гражданский мужчина, уходящий в декретный отпуск по уходу за ребенком, не может иметь права на отсрочку от мобилизации на этом основании.

Сам по себе декретный отпуск не дает право на отсрочку от мобилизации для мужчин.

Пойти в декрет могут только те мужчины, женщины которых тоже в армии

Согласно закону №7464, выбрать – пойти в армию или в декретный отпуск по уходу за ребенком может только мужчина-военнослужащий, жена которого также является военнослужащей.

"Закон разработан с целью обеспечения равных возможностей военнослужащих – матери и отца по уходу за ребенком, сочетания военной службы с семейными обязанностями и создания предпосылок для усиления роли отца в процессе воспитания детей и развития ответственного отцовства в Украине. Родители ребенка должны самостоятельно решать, кто из них уйдет в отпуск по уходу за ребенком, учитывая их особые семейные обстоятельства, а также финансовый доход каждого", – говорится в пояснительной записке к закону.

Отсрочку могут иметь только родители, самостоятельно воспитывающие одного или более детей до 18 лет.

Какие документы нужны, чтобы доказать ТЦК, что мужчина воспитывает ребенка сам

Сразу скажем, что документов о разводе недостаточно, чтобы мужчину признали отцом, что воспитывает ребенка самостоятельно.

свидетельство о смерти матери ребенка;

или решение суда о признании матери без вести отсутствующей;

или решение суда о лишении матери родительских прав;

или решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;

Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко в комментарии "РБК-Украина" добавила, что доказательствами для получения статуса "отца-одиночки" могут также быть:

информация миграционной службы о пересечении границы другим родителем;

доказательства нахождения другого родителя на оккупированной территории;

определение суда или справка органов Национальной полиции о розыске одного из родителей и отсутствии сведений о его местонахождении;

справка из детского сада или школы о том, что только один из родителей фактически занимается ребенком;

приказ службы по делам детей, что опеку над несовершеннолетним ребенком осуществляет именно один из родителей;

показания соседей, учителей ребенка.

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