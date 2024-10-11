Мобилизация в Украине: как увеличить количество добровольцев — Коваленко

На фоне увеличения российской армии, которую ежемесячно пополняют 35-40 тысяч человек, проблема мобилизации в Украине стала еще более актуальной, но ее решение не должно состоять в репрессивных методах и неловких подходах на уровне совкового менталитета.

Это подчеркнул военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Снижение призывного возраста

Эксперт назвал победой здравого смысла то, что 9 октября Рада все же запретила мобилизацию украинцев младше 25 лет. По его словам, попытка воевать количеством против еще большего количества не принесет успеха.

“Россия всегда будет иметь преимущество в этом вопросе и с ней нельзя тягаться в том, кто сколько мобилизует. Эту войну выиграть "мясом" не получится, потому что в России его всегда будет больше. Победа состоит в доминировании в вопросах технических средств и технологических процессов, а также гибкой и своевременной адаптации войск к ситуации, складывающейся на поле боя», — подчеркнул он.

Мобилизация заключенных

В то же время, Александр Коваленко призвал отказаться от принципиального не применения тех методов, которые использует для пополнения своей армии Россия. В этом контексте он назвал пример мобилизации заключенных.

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“Эту практику Россия развернула еще летом 2022 года, пополнив ряды своих формирований на десятки тысяч бойцов. Мы же максимально долго от этой практики отказывались, порой делая совершенно бездарные по своей интеллектуальной наполненности заявления: "Мы не Россия, мы так не будем делать!". И вот, наконец, в мае 2024 года мы созрели мобилизовать заключенных. При этом не всех подряд, как в РФ, а с учетом тяжести совершенного преступления, мотивации заключенного и личного отбора представителем подразделения, в которое конкретный "новобранец" поступит на службу”, — напомнил эксперт.

По его словам, теперь мобилизованные из тюрем воюют не хуже кадровых военных, при этом нарушения дисциплины у них минимальные и разгула "тюремщины" не наблюдается.

"Вот и возникает вопрос, а если бы такую практику мы стали претворять в жизнь гораздо раньше, в 2022 году, какой бы это был эффект на фронте, на вопросы ротации, восстановления боеспособности подразделений и т.д.?" – задает риторический вопрос он.

Финансовый стимул

Александр Коваленко отметил, что еще одним методом сохранять высокий уровень мобилизации в России стала финансовая стимуляция добровольцев-контрактников. Однако в Украине из-за апелляции к патриотизму этот метод до сих пор не применяют на должном уровне.

По его словам, три года подряд кто пытается выезжать на патриотизме и чувстве долга, закрывая глаза на то, что такая схема сейчас не работает.

“Если бы были объявлены разовые выплаты, например, в 400 тысяч гривен, то количество желающих мобилизоваться выросло бы в разы. Но да, давайте вспомним о том, что "мы не Россия, мы так не будем делать!", а потому будем продолжать пытаться повышать мотивацию дешевыми и не действенными методами. Например, развешивая на биллбордах рекламу подразделений, в которых можно поступить на службу. Интересно, что мотивирует потенциального новобранца больше: хороший плакат или 400 портретов Владимира Вернадского на купюре?" – спрашивает эксперт.

Александр Коваленко считает, что, заигравшись в патриотизм, идейность и чувство долга, мы потеряли чувство реальности, которое замешано на объективных, материальных благах.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Игорь Кривошеев считает, что заманивать добровольцев в украинскую армию большими деньгами неправильно. Мол, такие методы присущи государству-агрессору и они не годятся для Украины.

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