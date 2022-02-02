На Донбассе боевики дважды нарушили режим "тишины": для обстрела применили беспилотник

На Донбассе боевики дважды нарушили режим "тишины": для обстрела применили беспилотник

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала суток 2 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС.

Так, российско-оккупационные войска произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" на Донетчине.

Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил ВОГ-17.

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Кроме того, в направлении Талаковки оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел. Благодаря усилиям наших воинов, рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России Федерации", — говорится в сообщении.

Напомним:

Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что командование ВС РФ продолжает перекидывать на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) технику и военную силу для усиления боевой способности боевиков.

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