ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
28
Время на прочтение
1 мин

На границе Украины возобновили работу пункты пропуска

По состоянию на 16:20 субботы, 8 ноября, база данных Государственной таможенной службы возобновила функционирование.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Пункт пропуска на границе

Пункт пропуска на границе / © ТСН

Пункты пропуска на границе Украины возобновили свою работу после сбоя в базе данных таможни.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

По информации Государственной таможенной службы Украины, по состоянию на 16:20 субботы, 8 ноября, база данных ГТСУ возобновила функционирование.

О причинах сбоя в работе базы данных не сообщается.

«Сотрудники таможни осуществляют оформление транспортных средств в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществлялось.

Напомним, пункт пропуска «Гребенное — Рава-Русская» на границе с Польшей официально подключен к европейской системе контроля EES, что упрощает процедуру пересечения для украинцев.

Дата публикации
Количество просмотров
28
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie