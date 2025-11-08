- Дата публикации
На границе Украины возобновили работу пункты пропуска
По состоянию на 16:20 субботы, 8 ноября, база данных Государственной таможенной службы возобновила функционирование.
Пункты пропуска на границе Украины возобновили свою работу после сбоя в базе данных таможни.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
По информации Государственной таможенной службы Украины, по состоянию на 16:20 субботы, 8 ноября, база данных ГТСУ возобновила функционирование.
О причинах сбоя в работе базы данных не сообщается.
«Сотрудники таможни осуществляют оформление транспортных средств в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществлялось.
Напомним, пункт пропуска «Гребенное — Рава-Русская» на границе с Польшей официально подключен к европейской системе контроля EES, что упрощает процедуру пересечения для украинцев.