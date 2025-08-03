На улице поселка полиция и ТЦК силой задержали водителя: что известно об инциденте (видео)

Инцидент с ТЦК в Одесской области / © скриншот с видео

Реклама

В субботу, 2 августа, в поселке Зеленогорское Одесской области группа оповещения в составе работников ТЦК и полиции, остановила автомобиль для проверки военно-учетных документов у водителя.

После этого прямо на улице произошел инцидент, который зафиксировали на видео очевидцы.

На опубликованных кадрах видно, как двое полицейских, один из которых был вооружен автоматом, и военный повалили мужчину на землю.

Реклама

Свидетели утверждают, что к нему применили перцовый газ и надели ему на руки наручники. При этом водитель звал местных людей на помощь, но никто не вмешался.

Дата публикации 18:05, 03.08.25 Количество просмотров 27 В Одесской области полиция и ТЦК остановили авто и силой задержали водителя

Как сообщили в Одесском областном ТЦК и СП, задержанный находился в розыске как уклонист. Кроме того, полицейские установили, что водитель был нетрезв.

«На законное требование правоохранителей пройти с ними для составления соответствующих административных материалов и осуществления дальнейших мобилизационных процедур, гражданин отреагировал злостным неповиновением и совершил активное физическое сопротивление», — сообщили в ТЦК.

Именно такие действия военнообязанного, объясняют в ведомстве, стали причиной применения к водителю «мер физического воздействия».

Реклама

Сообщается, что по факту сопротивления представителям правоохранительного органа внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. Также на водителя составлен административный протокол за управление в состоянии опьянения (ст. 130 КУоАП).

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 3 августа, в Николаевской области гражданские с битами и металлическими трубами напали на военных ТЦК и СП во время мероприятий оповещения.

Напомним, с недавних пор постановлением Кабмина упрощен порядок рассылки «боевых» повесток. Их могут не только вручать под личную подпись, но и отправлять по почте. Если человек проигнорирует такую повестку, ему грозит не только штраф по КУоАП, но и уголовная ответственность.