На Волыни угарным газом отравилась целая семья: у 5-летней девочки судороги

На Волыни угарным газом отравилась целая семья: у 5-летней девочки судороги

Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

В Волынской области угарным газом отравилась семья. Двоих детей и двоих взрослых госпитализировали в медучреждение.

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Об этом сообщают "Волынские новости".

Событие произошло в селе Мельники-Мостище Камень-Каширского района. Целая семья из четырех человек отравилась угарным газом.



Известно, что пострадали двое взрослых и двое детей. Всех госпитализировали. У 5-летнего ребенка медики зафиксировали судороги.



Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в Виннице молодая пара угорела в собственной квартире. Мужчину спасти не удалось, 27-летняя девушка сейчас в реанимации.

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