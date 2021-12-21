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На Волыни угарным газом отравилась целая семья: у 5-летней девочки судороги

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На Волыни угарным газом отравилась целая семья: у 5-летней девочки судороги

Associated Press

Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

В Волынской области угарным газом отравилась семья. Двоих детей и двоих взрослых госпитализировали в медучреждение.

Об этом сообщают "Волынские новости".

Событие произошло в селе Мельники-Мостище Камень-Каширского района. Целая семья из четырех человек отравилась угарным газом.

Известно, что пострадали двое взрослых и двое детей. Всех госпитализировали. У 5-летнего ребенка медики зафиксировали судороги.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в Виннице молодая пара угорела в собственной квартире. Мужчину спасти не удалось, 27-летняя девушка сейчас в реанимации.

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