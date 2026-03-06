- Дата публикации
На Волыни женщину осудили из-за свадьбы с мужчиной
На Волыни суд вынес приговор женщине с инвалидностью I группы, которая организовала схему побега для военнообязанного через фиктивный брак. Подробности приговора и сумма сделки.
В Волынской области наказали женщину, которая пыталась заработать на незаконной переправке военнообязанного через государственную границу. Используя свой статус лица с инвалидностью I группы, она предложила мужу заключить фиктивный брак, чтобы он мог выехать в Польшу как ее сопровождающий. Однако «медовый месяц» закончился задержанием вблизи пункта пропуска.
Об этом говорится в приговоре Владимирского городского суда Волынской области.
Сколько стоило выехать за границу
Как установило следствие, в июле 2025 года жительница Камень-Каширского района, разработала план собственного обогащения. Зная о намерениях военнообязанного мужа уехать из Украины, она предложила ему «пакет услуг»:
Заключение фиктивного брака, дающего право на отсрочку от мобилизации.
Организация выезда через пункт пропуска «Устилуг» под видом сопровождения жены, которая нуждается в постоянном уходе.
Стоимость такой «услуги» женщина оценила в 11 000 долларов США (более 455 тысяч гривен на момент совершения преступления).
«Свадьба» и задержание на границе
События развивались стремительно. В конце июля пара подала заявление в Ковельский ЦНАП, а уже 1 сентября официально зарегистрировала брак. 23 сентября «молодожены» отправились на микроавтобусе к границе.
По плану, деньги женщина должна была получить через посредника в Камень-Каширске в тот момент, когда она с «мужем» будет находиться вблизи пункта пропуска. Только знакомый обвиняемой получил 11 тысяч долларов (которые оказались имитационными средствами СБУ), женщину задержали сотрудники правоохранительных органов прямо в автомобиле возле ПП «Устилуг».
Раскаяние и приговор
В суде обвиняемая полностью признала вину. Она объяснила, что решилась на преступление из-за трудного материального положения, ведь самостоятельно воспитывает двух малолетних детей и имеет тяжелую инвалидность (I группа Б пожизненно).
Суд учел следующие обстоятельства:
Смягчающие: искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления, наличие двух малолетних детей и тяжелое состояние здоровья.
Тяжесть преступления: организация незаконной переправки лиц через границу из корыстных побуждений является тяжким преступлением.
Судья признал женщину виновной по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Учитывая совокупность обстоятельств, суд применил ст. 69 УК Украины (назначение наказания ниже низшего предела) и ст. 75 УК Украины (освобождение от отбывания наказания с испытанием).
Женщине назначили 5 лет лишения свободы, заменив их на испытательный срок продолжительностью 3 года. Также суд постановил вернуть ей мобильный телефон, а имитационные деньги — спецслужбам.
Напомним, ведущий бухгалтер воинской части организовала схему выезда мужчин за границу через брак. Она объяснила, что на преступление ее толкнули «тяжелое материальное положение».