Начальник Одесского ТЦК назвал размер своей зарплаты

Военком сказал, что его зарплата намного меньше, чем у военных, которые служат в боевых частях.

Начальник Одесского областного ТЦК и СП Юрий Пуйко назвал размер своей зарплаты в должности, возглавляемой им с августа 2024 года.

Об этом он сказал в интервью проекту Ukrainian Witness.

Пуйко заявил, что его зарплата составляет менее 30 тыс. грн.

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"Я вам размер ее не буду говорить, но она гораздо меньше, чем у тех военнослужащих, которые проходят службу в боевых воинских частях. Меньше 30-ти (тысяч гривен – ред.). Но ничего, справляемся", – сказал глава Одесского областного ТЦК.

К слову, о состоянии военнослужащего, то в своей декларации за 2023 год он указал, что получил доход в 726,5 тыс. грн (зарплата), а его жена Наталья заработала 284 тыс. 995 грн. Еще 8917 грн Пуйко было выплачено как участнику боевых действий.

Жена главы ТЦК пользовалась квартирой площадью 40 кв. м в Черновцах, которой владеет Светлана Пуйко. А в 2022 году стала владелицей квартиры в этом же городе на 59 кв. м. Наталья также владеет гаражом на 24 кв. м.

Сам Пуйко арендует 17 кв. м в общежитии в Хмельницком и владеет земельным участком на 2 гектара в селе Ленковцы Черновицкой области. Также в его собственности есть авто Skoda Superb 2020 года выпуска.

Заметим, Пуйко возглавляет Одесский областной ТЦК с августа 2024 года. В период с 2018 по 2019 год он был заместителем военного комиссара Волынского областного военкомата.

К слову, накануне начальник Одесского областного ТЦК сказал, что случаев так называемой "бусификации" украинцев стало значительно меньше.

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