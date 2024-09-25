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Начальник Одеського ТЦК назвав розмір своєї зарплати

Начальник Одеського ТЦК назвав розмір своєї зарплати

Начальник Одеського обласного ТЦК та СП Юрій Пуйко / Скриншот з відео

Військком сказав, що його зарплата набагато менша, ніж у військових, які служать у бойових частинах.

Начальник Одеського обласного ТЦК та СП Юрій Пуйко назвав розмір своєї зарплати на посаді, яку очолює від серпня 2024 року.

Про це він сказав у інтерв’ю проєкту Ukrainian Witness.

Пуйко заявив, що його зарплата становить менше 30 тис. грн.

"Я вам розмір її не буду казати, але вона набагато менша, ніж у тих військовослужбовців, які проходять службу у бойових військових частинах. Менше 30 (тисяч гривень – ред.). Але нічого, справляємося", – сказав очільник Одеського обласного ТЦК.

До слова, щодо статків військкома, то у своїй декларації за 2023 рік він вказав, що отримав дохід у 726,5 тис. грн (зарплата), а його дружина Наталія заробила 284 тис. 995 грн. Ще 8917 грн Пуйку було виплачено як учаснику бойових дій.

Дружина очільника ТЦК користувалася квартирою площею 40 кв. м в Чернівцях, якою володіє Світлана Пуйко. А 2022 року стала власницею квартири на 59 кв. м в цьому ж місті. Пані Наталія також володіє гаражем на 24 кв. м.

Сам Пуйко орендує кімнату в 17 кв. м у гуртожитку в Хмельницькому та володіє земельною ділянкою на 2 гектари в селі Ленківці Чернівецької області. Також у його власності є авто Skoda Superb 2020 року випуску.

Зауважимо, Пуйко очолює Одеський обласний ТЦК від серпня 2024 року. У період від 2018-го до 2019 року він був заступником військового комісара Волинського обласного військкомату.

До слова, напередодні начальник Одеського обласного ТЦК сказав, що випадків так званої "бусифікації" українців значно поменшало.

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