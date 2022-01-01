Народные приметы, обряды и обычаи 1 января 2022 года

Звонко кричат галки – к оттепели.
1 января 2022 года церковь и верующие чтят память мученика Онифатия Тарсийского, праведной Аглаиды Римской, преподобного Илии Муромца, чудотворца Печерского, мучеников Илии, Прова, Ариса, Полиевкта, Тимофея, святых Онифатиямиса. Продолжается Рождественский пост.
1 января: украинские народные приметы
- Звонко кричат галки – на оттепели.
- Серая ворона при закате одиночеством сидит на верхушке высочайшего дерева — жди свирепого мороза.
- Собака на снегу сворачивается "калачиком" — на мороз, а вытягивается, разбрасывает лапы — на оттепели.
- Если пес спит больше, чем обычно, нехотя двигается, перестает лаять – быть потеплением.
1 января: церковный праздник
В этот день Святая Церковь чтит также мученика Вонифатия Тарсийского. Сначала он жил в грехе непомерности, нетрезвости, а во время путешествия его к месту страдания пребывал в посту, – прежде плотская нечистота, холодность, безопасность к спасению, а тут он думает об одном, как бы скорее получить спасение, всю дорогу думает о том. Греховное наслаждение плоти, изменяющее на терзание этой плоти, перенос муки, пролитие крови, отсечение головы. И все это совершенно добровольно. Да, св. мученик целиком, самым очевидным образом, на деле доказал искренность своего раскаяния, свою ненависть ко греху, свою любовь ко Христу.
1 января: народные традиции
В этот день особое внимание обращали на того, кто первым придет в дом. Если здоровый человек, то год будет счастливым, а если больной – то нет.
1 января: что следует делать
Праздновать приход нового года.
1 января: что категорически запрещено
Ссориться и ругаться.
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