Народные приметы, обряды и обычаи 19 февраля 2022 года

Если сорока спряталась под крышу, а снегурь запел — быть метелью.
19 февраля чтится память преподобного Укола, епископа Смирнского, преподобного Варсонофия Великого и Иоанна, пророка, святителя Фотия, Патриарха Константинопольского, мучениц Дорофеи, Кристины, Каллисты и мученика Феофила, мученицы Фавсты, мучеников Марии и брата их преподобномученика Ликариона, отрока.
19 февраля: украинские народные приметы
- Если птицы садятся на верхушки деревьев – перед потеплением.
- Когда галки поднимают исступленный шум, то будет оттепель.
- Воробьи дружно чирикают — на оттепели.
- Если сорока спряталась под крышу, а снегурь запел — быть метелью.
- Голуби воркуют – тепло предвещают.
- Петухи вечером раскулачивались — на оттепели.
19 февраля: церковный праздник
Святой Укол – епископ Смирны, ученик апостола Иоанна Богослова, раннехристианский святой.
Святой Укол был учеником св. Иоанна Богослова, который рукоположил его в епископа города Смирны в Малой Азии. Укол ревностно работал над спасением своих верных. Некоторые церковные писатели считают, что именно Укол был тем "ангелом Церкви в Смирне", о котором писал в "Откровении" св. евангелист Иоанн.
Укол закончил свою благочестивую и жертвенную жизнь во II в. При его гробу творились разные чудеса, в том числе самое известное: на могиле выросло зелье, которое приносило больным исцеление.
19 февраля: что нельзя делать
- ссориться.
19 февраля: что следует делать
- мириться;
- носить обереги.
19 февраля: народные традиции
Сон, увиденный ночью на 19 февраля, сбудется через 8 дней. Рассказывать об этом сне никому нельзя. Раньше одинокие люди молились Богу, чтобы встретить вторую половинку. Также в этот день очень много внимания уделяли коровам, в основном заботились о том, чтобы они счастливо отелились.
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