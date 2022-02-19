Народные приметы, обряды и обычаи 19 февраля 2022 года

Если сорока спряталась под крышу, а снегурь запел — быть метелью.

19 февраля чтится память преподобного Укола, епископа Смирнского, преподобного Варсонофия Великого и Иоанна, пророка, святителя Фотия, Патриарха Константинопольского, мучениц Дорофеи, Кристины, Каллисты и мученика Феофила, мученицы Фавсты, мучеников Марии и брата их преподобномученика Ликариона, отрока.

19 февраля: украинские народные приметы

Если птицы садятся на верхушки деревьев – перед потеплением.

Когда галки поднимают исступленный шум, то будет оттепель.

Воробьи дружно чирикают — на оттепели.

Если сорока спряталась под крышу, а снегурь запел — быть метелью.

Голуби воркуют – тепло предвещают.

Петухи вечером раскулачивались — на оттепели.

19 февраля: церковный праздник

Святой Укол – епископ Смирны, ученик апостола Иоанна Богослова, раннехристианский святой.

Святой Укол был учеником св. Иоанна Богослова, который рукоположил его в епископа города Смирны в Малой Азии. Укол ревностно работал над спасением своих верных. Некоторые церковные писатели считают, что именно Укол был тем "ангелом Церкви в Смирне", о котором писал в "Откровении" св. евангелист Иоанн.

Укол закончил свою благочестивую и жертвенную жизнь во II в. При его гробу творились разные чудеса, в том числе самое известное: на могиле выросло зелье, которое приносило больным исцеление.

19 февраля: что нельзя делать

ссориться.

19 февраля: что следует делать

мириться;

носить обереги.

19 февраля: народные традиции

Сон, увиденный ночью на 19 февраля, сбудется через 8 дней. Рассказывать об этом сне никому нельзя. Раньше одинокие люди молились Богу, чтобы встретить вторую половинку. Также в этот день очень много внимания уделяли коровам, в основном заботились о том, чтобы они счастливо отелились.

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