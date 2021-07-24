Народные приметы, обряды и обычаи 24 июля

Если на сосне много шишек — хорошо уродится ячмень.

24 июля церковь и верующие чтят память упоминание чуда великомученицы Ефимии Всехвальной, что из-за него православие утвердилось, Равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской, в Крещении Елены, мученика Киндея, пресвитера.

24 июля: церковный праздник

24 июля по новому стилю православные христиане празднуют день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги (в крещении Елены). Великая княгиня вступила на престол Древнерусского государства после того, как погиб ее муж — великий князь Киевский Игорь Рюрикович. Правила она семнадцать лет — с 945 по 962 годы. Великая княгиня Ольга стала первым правителем Киевской Руси, принял христианскую веру. Интересно, что после ее крещения княжеская дружина и весь народ оставались язычниками. Даже сын будущей святой, великий князь Киевский Святослав Игорьович, ни был христианином. В 1547 году великую княгиню причислили к лику равноапостольных святых.

24 июля: народные традиции

В народе раньше этот день называли Ольга-сеногнойка, Ольга-страдалица и Евфимия Стожарниця. Летом в это время часто идут дожди, которые губительны для сена, поэтому и прозвали в народе княгине Ольге "сеногнийкою". Поэтому крестьяне молились святой, просили ее послать хорошую погоду, чтобы успеть собрать сено и закончить жатву.

24 июля: что следует делать

любоваться звездами;

наблюдать за метеорными потоками

охотиться на зайцев и куропаток;

заниматься рыбной ловлей;

молиться.

24 июля: украинские народные приметы

Огонь в печи белеет, а жар быстро гаснет — завтра будет непогода;

Появился первый туман иди по грибы.

Если летом цветет много дикой моркови, то следующая зима будет теплой.

Если на сосне много шишек хорошо — вредит ячмень.

24 июля: что категорически запрещено

стирать;

планировать свадьбу;

ссориться близкими;

брать средства взаймы.

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