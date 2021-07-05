Народные приметы, обряды и обычаи 5 июля

Утром туман стелется по воде — день порадует теплом.
5 июля церковь и верующие чтят память священномученика Евсевия, епископа Самосатского, мучеников Зинона и Зины, мучеников Галактиона и Юлиании.
5 июля: церковный праздник
Евсевий Самосатский — раннехристианский святой и мученик, епископ города Самосата, столице армяно-сирийского царства Коммагену на реке Евфрат, принадлежавшее Риму.
Святой Евсевий Самосатский был епископом в Самосата. В ходе преследования правоверных императора Валента, который был ариянином, он отправился в Сирию, Феникию и Палестину, чтобы скрепить верных в святой вере. С 374 года находился в изгнании в Тракии, и только 378 года вернулся на свой епископский престол. 379 года закончил свою святую жизнь в сирийском городе Долихо — одна ариянка бросила с крыши камень, попав владыке в голову.
5 июля: народные традиции
Ранее в народе 5 июля называли "Ульяны день", "Ульяна и Галактион". Они верили, что это день прекрасно подходит исцеления души и тела. Поэтому отправлялись в лес для того, чтобы собрать целебных трав и заготовить веники для бани. Купание в бане в этот день обещало крепкое здоровье на весь год.
5 июля: что не стоит делать
- принимать важных решений;
- злоупотреблять вредной пищей;
- планировать путешествия.
5 июля: что стоит сделать
В этот день нужно обязательно почистить свои колодцы, потому что это — наиболее благоприятным день для этого накануне Ивана Купалы. Наши предки считали, что именно тогда вода в колодце будет очень прозрачной и чистой.
5 июля: украинские народные приметы
- Утром туман стелется по воде — день порадует теплом.
- Накануне непогоды увеличиваются запахи застоявшейся в прудах воды.
- Если утром цветы мокрицы закрыты и поникли, то днем следует ожидать дождя.
- Перед дождем витые панычи состоят узелком.
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