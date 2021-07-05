Народні прикмети, обряди і звичаї 5 липня

Вранці туман стелиться по воді — день порадує теплом.

5 липня церква та віряни вшановують пам'ять священномученика Євсевiя, єпископа Самосатського, мучеників Зинона та Зiни, мучеників Галактiона та Юлiанiї.

5 липня: церковне свято

Євсевій Самосатський — ранньохристиянський святий та мученик, єпископ міста Самосата, столиці вірменсько-сирійського царства Коммагени на річці Євфрат, що належало Римові.

Святий Євсевій Самосатський був єпископом у Самосатах. У час переслідування правовірних імператором Валентом, який був аріянином, він вирушив у Сирію, Фенікію й Палестину, щоб скріпити вірних у святій вірі. З 374 року перебував у вигнанні в Тракії та лише 378 року повернувся на свій єпископський престол. 379 року закінчив своє святе життя у сирійському місті Доліхи — одна аріянка кинула з даху камінь, влучивши владиці в голову.

5 липня: народні традиції

Раніше у народі 5 липня називали "Улянин день", "Уляна та Галактіон". Вони вірили, що це день чудово підходить зцілення душі та тіла. Тому вирушали в ліс для того, щоб зібрати цілющих трав і заготовити віники для лазні. Купання в лазні у цей день обіцяло міцне здоров’я на весь рік.

5 липня: що не варто робити

ухвалювати важливих рішень;

зловживати шкідливою їжею;

планувати подорожі.

5 липня: що варто зробити

У цей день потрібно обов’язково почистити свої колодязі, бо це - найбільш сприятливим день для цього напередодні Івана Купали. Наші предки вважали, що саме тоді вода в колодязі буде дуже прозорою і чистою.

5 липня: українські народні прикмети

Вранці туман стелиться по воді — день порадує теплом.

Напередодні негоди збільшуються запахи застояної у ставках води.

Якщо вранці квіти мокриці закриті й поникли, то вдень слід чекати дощу.

Перед дощем кручені паничі складаються вузликом.

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