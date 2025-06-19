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Наступление россиян на Юнаковку: эксперт сообщил об угрозе
От Юнаковки, которую стремятся захватить россияне, до Сум – около 22 км.
Российские войска могли зайти в окрестности Юнаковки – крупнейшего села на границе Сумской области.
Об этом рассказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире Радио NV.
"Там огромное количество домов есть, в которых они могут держать оборону. Если они там закрепятся, смогут сделать опорный пункт и двигаться дальше на Сумщину. От Юнаковки до Сум по прямой - около 22 километров. Между Юнаковкой и Сумами еще есть село Хотинь и Писаревка. Два довольно больших села и огромный лес".
Если РФ удастся продвинуться дальше и зайти в лес, отмечает военный эксперт, ситуация для сил обороны будет опасной.
"Ведь тогда мы с дроново-артиллерийской войны переключаемся на чисто пехотную. Ведь под листвой врага будет значительно сложнее. Они там смогут и блиндажи обустроить, пехота сможет передвигаться. Поэтому на это развитие событий нужно немедленно реагировать, врага надо отбрасывать от Юнаковки", - подчеркнул Нарожный.
Напомним, сейчас стремительного наступления РФ в Сумской области нет. Военный ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что российская армия несет большие потери. Бои ведутся за Юнаковку, но россиянам не удается взять село.
Издание Washington Post писало о том, что РФ приближается к ключевому логистическому населенному пункту Юнаковка, примерно в 15 милях от Сум. Там продолжаются бои.