Наступление россиян на Юнаковку: эксперт сообщил об угрозе

Сумская область.

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Российские войска могли зайти в окрестности Юнаковки – крупнейшего села на границе Сумской области.

Об этом рассказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире Радио NV.

"Там огромное количество домов есть, в которых они могут держать оборону. Если они там закрепятся, смогут сделать опорный пункт и двигаться дальше на Сумщину. От Юнаковки до Сум по прямой - около 22 километров. Между Юнаковкой и Сумами еще есть село Хотинь и Писаревка. Два довольно больших села и огромный лес".

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Если РФ удастся продвинуться дальше и зайти в лес, отмечает военный эксперт, ситуация для сил обороны будет опасной.

"Ведь тогда мы с дроново-артиллерийской войны переключаемся на чисто пехотную. Ведь под листвой врага будет значительно сложнее. Они там смогут и блиндажи обустроить, пехота сможет передвигаться. Поэтому на это развитие событий нужно немедленно реагировать, врага надо отбрасывать от Юнаковки", - подчеркнул Нарожный.

Напомним, сейчас стремительного наступления РФ в Сумской области нет. Военный ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что российская армия несет большие потери. Бои ведутся за Юнаковку, но россиянам не удается взять село.

Издание Washington Post писало о том, что РФ приближается к ключевому логистическому населенному пункту Юнаковка, примерно в 15 милях от Сум. Там продолжаются бои.

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Дата публикации 09:19, 18.06.25 Количество просмотров 121 Усиление обстрелов гражданских городов! Офицер ВСУ рассказал о причинах и о том, как этому противостоять