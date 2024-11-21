"Не может ни внести, ни одолжить деньги": насколько экс-главе Хмельницкой МСЭК Крупе снизили залог

Адвокат Татьяны Крупы рассказала, что все средства подзащитной арестованы и семья Крупы не имеет возможности их внести и одолжить.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение оставить бывшего главу Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяну Крупу под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн. грн. Срок пребывания под стражей был установлен до 3 декабря 2024 года. При внесении залога Крупе следует сообщать об изменении места жительства, сдать паспорт и другие документы для выезда за границу.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда.

Таким образом, залог с 500 млн грн уменьшили до 300 млн грн.

Известно, что Татьяны Крупы в зале суда не было. Она принимала участие в судебном заседании посредством видеосвязи. Ее защитники попросили закрыть заседание в части, которая может касаться личных данных, здоровья.

Если бывший глава Хмельницкой областной МСЭК внесет залог, на него возлагают следующие обязанности:

прибывать по вызову следователя, прокурора и суда,

воздержаться от общения с работниками медико-социальной экспертной комиссии и людьми, которые обращались в МСЭК по вопросам, касающимся этого производства,

сообщать об изменении места жительства, сдать паспорт и другие документы для выезда за границу.

Татьяна Крупа участвовала в заседании по видеосвязи.

По словам прокурора Вадима Сидоренко, по делу Крупы было совершено 22 обыска, в ходе которых изъяли ее имущество. Средства также изъяли и арестовали, а также наложили арест на более 150 зарегистрированных объектов недвижимого имущества, в том числе и на юридические лица (компании).

Прокурор отметил, что найденные средства во время обыска еще не все активы, которые выявило следствие.

Также во время судебного заседания стало известно, что у Крупы звание "Заслуженный врач Украины".

В то же время адвокат Татьяны Крупы заявляла, что средства все арестованы и у семьи Крупы нет возможности внести и одолжить их. Также адвокат считает, что для Крупы не может быть избрана мера пресечения в виде содержания под стражей из-за состояния ее здоровья. Крупу, по мнению защитницы, должны отпустить на поруки.

"Крупа попросила у судей избрать ей меру пресечения, не связанную с пребыванием под стражей, а под внесение "с адекватной суммой". После этого участвовавшая по видеосвязи обвиняемая расплакалась", — рассказал корреспондент из зала суда.

Напомним, руководитель Хмельницкого МСЭК Татьяна Крупа подозреваемая в незаконном обогащении. На фоне скандала с главой МСЭК генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку.

Также СМИ рассказывали о роскошном стиле жизни экспредседателя Хмельницкой МСЭК. У семьи эксголовы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы есть 10 земельных участков и 9 домов в селе Волица на Хмельнитчине, причем большинство этого имущества было приобретено в течение 2021-2022 годов.

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