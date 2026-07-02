- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 791
- Время на прочтение
- 1 мин
Ненастье накроет Украину 3 июля: где ждать грозы, град и шквалы
Из-за опасных метеорологических явлений синоптики объявили в Украине I уровень опасности — желтый.
В Украине 3 июля ожидается ухудшение погоды: в ряде областей прогнозируют грозы, сильные дожди, местами град и шквалы до 15-20 м/с.
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
Ночью грозы ожидаются в западных областях. В Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях прогнозируют дожди.
Днем грозы возможны в северных, большинстве центральных областей, а также в Одесской и Николаевской областях.
В отдельных районах синоптики прогнозируют град и шквалы 15-20 м/с.
Днем ожидаются днем в Киевской, Черниговской, Черкасской и Одесской областях.
Из-за непогоды объявлен I уровень опасности — желтый.
В Укргидрометцентре предупреждают, что подобные погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.
Напомним, Киев еще успеет почувствовать последние жаркие дни, но уже выходных жителей столицы ожидает резкое снижение температуры — от более +30 до комфортных +20…+22 градусов.