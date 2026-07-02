Ненастье накроет Украину 3 июля: где ждать грозы, град и шквалы

Погода в Украине 3 июля

Реклама

В Украине 3 июля ожидается ухудшение погоды: в ряде областей прогнозируют грозы, сильные дожди, местами град и шквалы до 15-20 м/с.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Ночью грозы ожидаются в западных областях. В Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях прогнозируют дожди.

Реклама

Днем грозы возможны в северных, большинстве центральных областей, а также в Одесской и Николаевской областях.

В отдельных районах синоптики прогнозируют град и шквалы 15-20 м/с.

Днем ожидаются днем в Киевской, Черниговской, Черкасской и Одесской областях.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности — желтый.

Реклама

В Укргидрометцентре предупреждают, что подобные погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Напомним, Киев еще успеет почувствовать последние жаркие дни, но уже выходных жителей столицы ожидает резкое снижение температуры — от более +30 до комфортных +20…+22 градусов.

Новости партнеров