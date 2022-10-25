Нет дураков: в Херсоне у оккупантов совсем трудно с набором горожан в "тероборону"

В Херсоне нет желающих вступать в ряды "теробороны".

В Херсоне у оккупантов возникли сложности с набором людей в ряды так называемой теробороны. Все потому, что нет желающих рисковать своей жизнью ради россиян.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Пока россияне рассказывают о 87% поддержки на "референдуме" и преступлениях "киевского режима", почему-то желающих защищать "народную власть" нет. По городу ходят агитаторы оккупантов и расклеивают листовки, и бесполезно", — говорится в сообщении.

Для сравнения в Украине в первые дни российской агрессии желающих вступить в ряды терробороны были тысячи, люди часами стояли в очередях для записи. В Херсоне, 1 марта, местные мужчины, имея в руках только "коктейли Молотова", вступили в бой с вооруженными российскими военными. Тогда в городском Бузковом парке города россиянами было убито более 20 херсонских героев.

"Местные не желают воевать на стороне оккупантов, что еще раз демонстрирует настоящий уровень поддержки россиян в городе, а не те фантасмагорические цифры, которые рисует кремль", — отметили в Центре национального сопротивления.

Напомним, что ВС РФ обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Вблизи Горностаевки инженерно-саперные подразделения оккупантов минуют береговую линию, оставляя небольшие проходы для потенциального отступления своих войск с правого берега.

Министр обороны России Сергей Шойгу пытается замедлить контрнаступление ВСУ на Херсон, запугивая Украину использованием "грязной бомбы".

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