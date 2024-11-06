Ночью в Украине двигались вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В ночь на 6 ноября по части территории Украины была объявлена воздушная тревога из — за атаки вражеских беспилотников.
Работали силы ПВО, а также раздались взрывы.
В частности, взрывы прозвучали:
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Черкассы;
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Конотоп/р-н (Сyмщина);
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Кировоградщина, Николаевщина;
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Черкасская область/Кировоградщина;
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Житомирщина;
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Чернигов/р-н;
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Киев.
Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что в российской армии была проведена модернизация беспилотников "Шахед". Так, была увеличена скорость и высота полета дронов.
Кроме того, в сентябре сообщалось, что Россия существенно нарастила производство "Шахедов" на предприятии "Алабуга".
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