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Ночью в Украине двигались вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Ночью в Украине двигались вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: pixabay.com

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В ночь на 6 ноября по части территории Украины была объявлена воздушная тревога из — за атаки вражеских беспилотников.

Работали силы ПВО, а также раздались взрывы.

В частности, взрывы прозвучали:

  • Черкассы;

  • Конотоп/р-н (Сyмщина);

  • Кировоградщина, Николаевщина;

  • Черкасская область/Кировоградщина;

  • Житомирщина;

  • Чернигов/р-н;

  • Киев.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что в российской армии была проведена модернизация беспилотников "Шахед". Так, была увеличена скорость и высота полета дронов.

Кроме того, в сентябре сообщалось, что Россия существенно нарастила производство "Шахедов" на предприятии "Алабуга".

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