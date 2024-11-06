Ночью в Украине двигались вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В ночь на 6 ноября по части территории Украины была объявлена воздушная тревога из — за атаки вражеских беспилотников.

Работали силы ПВО, а также раздались взрывы.

В частности, взрывы прозвучали:

Черкассы;

Конотоп/р-н (Сyмщина);

Кировоградщина, Николаевщина;

Черкасская область/Кировоградщина;

Житомирщина;

Чернигов/р-н;

Киев.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что в российской армии была проведена модернизация беспилотников "Шахед". Так, была увеличена скорость и высота полета дронов.

Кроме того, в сентябре сообщалось, что Россия существенно нарастила производство "Шахедов" на предприятии "Алабуга".

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