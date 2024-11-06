Уночі в Україні рухалися ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 6 листопада по частині території України була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників.

Працювали сили ППО, а також пролунали вибухи.

Зокрема, вибухи прозвучали:

Черкаси;

Конотоп/р-н (Сyмщина);

Кіровoградщина,Миколаївщина;

Черкащина/Кіровoградщина;

Житомирщинa;

Чернігів/р-н;

Kиївщина.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що в російській армії провели модернізацію безпілотників "Шахед". Так, було збільшено швидкість і висоту польоту дронів.

Крім того, у вересні повідомлялося, що Росія суттєво наростила виробництво "Шахедів" на підприємстві "Алабуга".

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