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Уночі в Україні рухалися ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Уночі в Україні рухалися ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: pixabay.com

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 6 листопада по частині території України була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників

Працювали сили ППО, а також пролунали вибухи. 

Зокрема, вибухи прозвучали:

  • Черкаси;

  • Конотоп/р-н (Сyмщина);

  • Кіровoградщина,Миколаївщина;

  • Черкащина/Кіровoградщина;

  • Житомирщинa;

  • Чернігів/р-н;

  • Kиївщина. 

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що в російській армії провели модернізацію безпілотників "Шахед". Так, було збільшено швидкість і висоту польоту дронів.

Крім того, у вересні повідомлялося, що Росія суттєво наростила виробництво "Шахедів" на підприємстві "Алабуга".

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