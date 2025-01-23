Обстрел Запорожья: количество пострадавших продолжает расти

В ночь на 23 января кафиры нанесли удар по городу Запорожье. В настоящее время количество пострадавших возросло до 51 человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

"Люди продолжают обращаться за медицинской помощью", – говорится в сообщении.

По информации Федорова, в больницах областного центра в настоящее время 22 человека. Другие лечатся амбулаторно.

Напомним, в результате атаки на Запорожье пострадал младенец, которому всего 2 месяца. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

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