"Очень ожесточенная борьба": Маляр рассказала о ситуации на фронте

Наши защитники продвигаются, несмотря на то, что у врага гораздо больше техники и людей.

События на фронте развиваются достаточно динамично по всем направлениям, но вся эта динамика обычно в текстах и в видео звучит как "продолжаются тяжелые бои". Кажется, что эти новости повторяются, в действительности там очень активно развивается ситуация.

Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Ситуация активно развивается

По словам Маляр, украинские воины неплохо продвигаются по Бахмутскому направлению. Это очень донимает врага, поэтому он пытается переключить наши усилия на другие участки.

"Мы двигаемся по южному флангу, вышли и так уж на много властвующих высот и враг там в ловушке, потому что они из Бахмута выйти не могут и полноценно по самому городу передвигаться тоже не могут", – утверждает замглавы Минобороны.

Больше всего сейчас говорят о боях в районе Клищиевки, Курдюмовки и Андреевки. Там действительно продолжаются ожесточенные бои. При этом ВСУ постепенно продвигаются, там есть определенные успехи.

"Что касается Купянско-Лиманского направления, именно туда враг пытается отвлекать силы и наши подразделения. Они для себя приняли решение, что они будут всеми силами пытаться двигаться вперед именно по тем направлениям. Началась очень высокая их активность: там и обстрелы тысячами были, и войска они подтянули. Наши их очень мощно остановили и уничтожили. Они восстанавливаются, осуществляют там сейчас перегруппировку и не остаются свои планы туда двигаться", – пояснила Маляр.

Наступление врага на Авдеевском и Марьинском направлении продолжается фактически с прошлым летом. И там не просто бои, а очень упорная борьба – двух мощных противников.

"Они (ВСУ – ред.) там стоят очень сильно и враг Марьинку под контроль взять не может, это уже почти год длится. Авдеевку они хотят окружить… даже не собираются туда заходить, потому что они боятся увязнуть в таких боях как в Бахмуте. По сути, Авдеевка и Марьинка – это один из эпицентров на востоке. У нас основное направление наступления – юг. Враг в обороне – это значит, что мы там совершаем наступательные действия», – отметила заместитель министра обороны.

Сейчас идет немало дискуссий и российских ИПСО, мол, "вот не так быстро, как хотелось". У кого-то есть разочарование.

"Честно, это разговоры для гражданских. Так, как сейчас идут боевые действия, их просто по-другому сейчас вести нельзя. Если продолжаются так долго бои и если так долго идет, например, какая-то операция – это просто означает, что обе стороны достаточно мощные", – подчеркнула Маляр.

Конечно, у россиян гораздо больше людей и техники, это несоизмеримо. Так что вопрос не в том, насколько мы продвинулись, а в самом факте того, что мы продвигаемся. "Потому что когда у врага больше людей и больше оружия, то по всей военной науке продвигаться невозможно, а мы творим чудо и продвигаемся", – резюмировала Маляр.

Напомним, российские кафиры отступают на Запорожском направлении. Все из-за прорыва Вооруженных сил Украины вражеской линии обороны

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