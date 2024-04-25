Оккупанты нанесли удар по Донетчине: есть погибший и раненые

Достоверно известно об одном погибшем в Очеретино.
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Донетчину. В результате чего погиб по меньшей мере один человек, еще пятеро местных получили ранения.
Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, центральная часть области с утра находится под массированными обстрелами российских оккупантов. Достоверно известно об одном погибшем в Очеретино.
“В Красногоровке четыре человека получили ранения — все они доставлены в больницы. Еще один человек ранен в Горняке Кураховской общины. Кроме того, враг обстрелял Новоалександровку и Воздвиженку Гродовской общины – последствия этих обстрелов устанавливаем”, — рассказал Вадим Филашкин.
Напомним, что оккупанты продвинулись в Очеретино из-за ошибки в ротации ВСУ.
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