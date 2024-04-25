Оккупанты нанесли удар по Донетчине: есть погибший и раненые

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Донетчину. В результате чего погиб по меньшей мере один человек, еще пятеро местных получили ранения.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, центральная часть области с утра находится под массированными обстрелами российских оккупантов. Достоверно известно об одном погибшем в Очеретино.

“В Красногоровке четыре человека получили ранения — все они доставлены в больницы. Еще один человек ранен в Горняке Кураховской общины. Кроме того, враг обстрелял Новоалександровку и Воздвиженку Гродовской общины – последствия этих обстрелов устанавливаем”, — рассказал Вадим Филашкин.

Напомним, что оккупанты продвинулись в Очеретино из-за ошибки в ротации ВСУ.

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