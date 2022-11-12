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Оккупанты повредили дамбу в Новой Каховке — спутниковые снимки

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
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Оккупанты повредили дамбу в Новой Каховке — спутниковые снимки

Фото: Maxar Technologies

Оккупанты повредили Каховскую ГЭС на Херсонщине. Пока известно, что вода вытекает из трех шлюзовых ворот плотины.

Российские оккупанты повредили дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. На спутниковых снимках видны новые повреждения и масштабы разрушения.

Об этом 12 ноября сообщает компания Maxar Technologies в Twitter.

Отмечается, что новые спутниковые снимки были сделаны 11 ноября в 10:25 утра. На изображениях видны значительные повреждения дамбы в Новой Каховке, в частности, разрушены части дамбы и шлюзы.

В то же время оккупанты и сами не скрывают своих преступлений — в Сети захватчики обнародовали видео якобы подрыва моста возле Каховской ГЭС.

Между тем, по словам местных, секции дамбы Каховской ГЭС были повреждены рядом с западным берегом Днепра. Пока известно, что вода вытекает из трех шлюзовых ворот плотины. Можно ли дамбу использовать для переправы – пока не ясно.

Напомним, россияне начали вывозить коллаборантов с семьями уже из временно захваченной Новой Каховки на Херсонщине, куда всего несколько дней назад оккупанты эвакуировались с Правобережья.

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Дата публикации
Просмотры
9271
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