Оккупанты повредили дамбу в Новой Каховке — спутниковые снимки

Оккупанты повредили Каховскую ГЭС на Херсонщине. Пока известно, что вода вытекает из трех шлюзовых ворот плотины.

Российские оккупанты повредили дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. На спутниковых снимках видны новые повреждения и масштабы разрушения.

Об этом 12 ноября сообщает компания Maxar Technologies в Twitter.

Отмечается, что новые спутниковые снимки были сделаны 11 ноября в 10:25 утра. На изображениях видны значительные повреждения дамбы в Новой Каховке, в частности, разрушены части дамбы и шлюзы.

New #satellite images (November 11, 2022, 10:25am local time) show significant damage to Nova Kakhovka dam, near #Kherson, #Ukraine, с разделами dam and sluice gates destroyed. https://t.co/msSBBI6h7h pic.twitter.com/yYkXOM1SIf — Maxar Technologies (@Maxar) November 11, 2022

В то же время оккупанты и сами не скрывают своих преступлений — в Сети захватчики обнародовали видео якобы подрыва моста возле Каховской ГЭС.

Между тем, по словам местных, секции дамбы Каховской ГЭС были повреждены рядом с западным берегом Днепра. Пока известно, что вода вытекает из трех шлюзовых ворот плотины. Можно ли дамбу использовать для переправы – пока не ясно.

Напомним, россияне начали вывозить коллаборантов с семьями уже из временно захваченной Новой Каховки на Херсонщине, куда всего несколько дней назад оккупанты эвакуировались с Правобережья.

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