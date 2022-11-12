Окупанти пошкодили дамбу у Новій Каховці — супутникові знімки

Окупанти пошкодили Каховську ГЕС на Херсонщині. Наразі відомо, що вода витікає із трьох шлюзових воріт греблі.

Російські окупанти пошкодили дамбу Каховської ГЕС на Херсонщині. На супутникових знімках видно нові ушкодження та масштаби руйнування.

Про це 12 листопада повідомляє компанія Maxar Technologies у Twitter.

Зазначається, що н ові супутникові знімки були зроблені 11 листопада о 10:25 ранку. На зображеннях видно значні пошкодження дамби у Новій Каховці, зокрема, зруйновано частини дамби та шлюзи.

New #satellite images (November 11, 2022, 10:25am local time) show significant damage to the Nova Kakhovka dam, near #Kherson, #Ukraine, with sections of the dam and sluice gates destroyed. https://t.co/msSBBI6h7h pic.twitter.com/yYkXOM1SIf — Maxar Technologies (@Maxar) November 11, 2022

Водночас окупанти і самі не приховують своїх злочинів — у Мережі загарбники оприлюднили відео нібито підриву мосту біля Каховської ГЕС.

Тим часом, за словами місцевих, секції дамби Каховської ГЕС пошкоджені поруч із західним берегом Дніпра. Наразі відомо, що вода витікає із трьох шлюзових воріт греблі. Чи можна дамбу використовувати для переправи — поки не зрозуміло.

Нагадаємо, росіяни почали вивозити колаборантів з родинами вже й з тимчасово захопленої Нової Каховки на Херсонщині, куди всього кілька днів тому окупанти евакуйовувалися з Правобережжя.

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