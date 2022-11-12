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Окупанти пошкодили дамбу у Новій Каховці — супутникові знімки

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Окупанти пошкодили дамбу у Новій Каховці — супутникові знімки

Фото: Maxar Technologies

Окупанти пошкодили Каховську ГЕС на Херсонщині. Наразі відомо, що вода витікає із трьох шлюзових воріт греблі.

Російські окупанти пошкодили дамбу Каховської ГЕС на Херсонщині. На супутникових знімках видно нові ушкодження та масштаби руйнування.

Про це 12 листопада повідомляє компанія Maxar Technologies у Twitter.

Зазначається, що нові супутникові знімки були зроблені 11 листопада о 10:25 ранку. На зображеннях видно значні пошкодження дамби у Новій Каховці, зокрема, зруйновано частини дамби та шлюзи.

Водночас окупанти і самі не приховують своїх злочинів — у Мережі загарбники оприлюднили відео нібито підриву мосту біля Каховської ГЕС.

Тим часом, за словами місцевих, секції дамби Каховської ГЕС пошкоджені поруч із західним берегом Дніпра. Наразі відомо, що вода витікає із трьох шлюзових воріт греблі. Чи можна дамбу використовувати для переправи — поки не зрозуміло.

Нагадаємо, росіяни почали вивозити колаборантів з родинами вже й з тимчасово захопленої Нової Каховки на Херсонщині, куди всього кілька днів тому окупанти евакуйовувалися з Правобережжя.

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Дата публікації
Перегляди
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