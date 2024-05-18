Отчет Пентагона указал на сильные и слабые стороны ВСУ

У ВСУ есть проблемы в сфере способности эффективно применять комбинированные виды оружия и использовать прорывы.

Для инструкторов Соединенных Штатов и НАТО, которые готовят украинских военных, большой вызов изменить мышление подопечных, поскольку украинское командование все еще придерживается советской доктрины ведения войны.

В отчете Пентагона указано, что ВСУ показывают большую изобретательность, но на их возможности сильно всплывают советские доктрины. Отчет, опубликованный 16 мая, приводит общий обзор помощи США Украине и ее подотчетности, охватывает первый квартал 2024 года и среди прочего содержит раздел об операционной способности украинской армии и вызовах для инструкторов союзников, информирует Голос Америки.

Инспектор, составлявший отчет, указывает, что украинские военные демонстрируют профессионализм и новаторство в применении дронов для разведки и атак. В отчете указывается, что ВСУ применяют много дронов при ведении боевых действий. Кроме того, были созданы огневые группы по борьбе с иранскими беспилотниками, что также названо новацией.

Вместе с тем у ВСУ есть проблемы в сфере способности эффективно применять комбинированные виды оружия и использовать прорывы.

Одним из главных вызовов для работающих с украинцами инструкторов США и НАТО стало мышление командования. Украинские военные все еще возлагаются на советскую военную доктрину. Указывается, что штабы ВСУ исторически организованы не на основе боевых функций и не поддерживают совместные боевые действия. Поэтому штабы продемонстрировали ограниченную способность проводить операции на уровне выше бригадного.

Кроме того, в отчете указывается, что некоторые командующие ВСУ и подразделения перенимают философию на основе выполнения поставленных задач через децентрализацию, с упором на доверие, инициативу, делегирование решений и творчество, но затяжная война уменьшает качество войска.

ВСУ артиллерию и дальнобойное оружие скорее для ведения сражений с врагом, чем для проведения маневров и прорывов. Несколько попыток ВСУ совершить прорыв не были успешными, указали авторы документа. Они отметили, что недостаток воздушных мощностей и инженерных возможностей еще больше ущемляет ВСУ. Россия имеет численное преимущество в артиллерии и дальнобойном оружии, что уменьшает способность ВСУ накопить боевые силы, а затяжная война и задержки с поставками оружия позволили оккупантам минировать участки и строить защитные укрепления.

Из-за ограниченного количества человеческого ресурса есть сложности с проведением ротаций, обеспечение военным отдыха и обучения. Средний возраст украинского военного превышает 40 лет. Отчет отмечает, что снижение призывного возраста неоднозначно воспринимается в Украине, в частности, из-за рисков для экономики. Снижение возраста мобилизации может позволить мобилизовать еще 50 тысяч человек, говорится в отчете.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская оборона под Харьковом опасно утончается.

Кроме того, мы ранее информировали, что войска РФ продвинулись в Харьковской области, ВСУ выбили их с определенных позиций.

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