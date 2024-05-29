Отключение света 30 мая: в "Укрэнерго" предупредили, чего ждать

О возможных изменениях ситуации в энергосистеме "Укрэнерго" обещает сообщить дополнительно.

В четверг, 30 мая, отключения электроэнергии в Украине не ожидаются.

Об этом сообщили в "Укрэнерго" 29 мая.

"Внимание! 30 мая отключения не прогнозируются", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме потребителей будут дополнительно извещать о применении мер ограничения потребления.

Напомним, в Министерстве энергетики пообещали ввести более "справедливые графики" отключений. К тому же, правительство определило перечень приоритетных объектов, которые вообще не будут отключать от электричества.

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