Печать повесток ускорят: что придумал Кабмин
В Украине будет ускорена печать повесток: Кабмин дал на это разрешение областным ТЦК.
Кабмин принял изменения, разрешив печатать повестки областным и Киевскому городскому ТЦК. Теперь повестки будут печатать в ускоренном режиме.
В издании напомнили, что ранее печать повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и направление их военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи осуществлялась:
Минобороны,
государственными предприятиями, имеющими стратегическое значение для экономики и безопасности государства (в полиграфической отрасли),
на основании соответствующих договоров, заключенных между Минобороны, оператором почтовой связи и/или государственными предприятиями, имеющими стратегическое значение для экономики и безопасности государства (в полиграфической отрасли).
В результате изменений печать повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и направления их средствами почтовой связи смогут осуществлять также и областные и Киевский городской ТЦК.
Организация печати повесток может осуществляться посредством системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов и электронных информационных ресурсов государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (в полиграфической отрасли).
Повестка может формироваться автоматически с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. В таком случае руководитель ТЦК накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись в день ее формирования.
