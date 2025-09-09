Печать повесток ускорят: что придумал Кабмин

Повестки в ускоренном режиме: Кабмин разрешил ТЦК печатать их самостоятельно

Кабмин принял изменения, разрешив печатать повестки областным и Киевскому городскому ТЦК. Теперь повестки будут печатать в ускоренном режиме.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

В издании напомнили, что ранее печать повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и направление их военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи осуществлялась:

Минобороны,

государственными предприятиями, имеющими стратегическое значение для экономики и безопасности государства (в полиграфической отрасли),

на основании соответствующих договоров, заключенных между Минобороны, оператором почтовой связи и/или государственными предприятиями, имеющими стратегическое значение для экономики и безопасности государства (в полиграфической отрасли).

В результате изменений печать повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и направления их средствами почтовой связи смогут осуществлять также и областные и Киевский городской ТЦК.

Организация печати повесток может осуществляться посредством системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов и электронных информационных ресурсов государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (в полиграфической отрасли).

Повестка может формироваться автоматически с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. В таком случае руководитель ТЦК накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись в день ее формирования.

