Почему руководитель Пентагона приезжал в Киев: Портников объяснил, что "накопилось много проблем"

Политический эксперт и журналист Виталий Портников объяснил, почему руководитель Пентагона Ллойд Остин накануне приезжал в Киев. Он отметил, что это может быть связано с "Рамштайном" и другими проблемами.

Об этом он сказал эфиру "Говорит великий Львов".

Портников отметил, что Ллойд Остин мог приехать в Киев, чтобы пообщаться о военных нуждах Украины.

"Такие вещи нужно обсуждать на высоком уровне: что США могут предоставить, что не могут, что может быть альтернативой, какими могут быть предложения американских военных по развитию ситуации на фронте. Дальше — это "Рамштайн". Там тоже могут обсуждать военную поддержку Украины учитывая возможную паузу с финансовой и военной помощью от Вашингтона. Тогда США должны обратиться к другим странам-участницам "Рамштайна" для того, чтобы они временно заместили американскую роль. Также мог быть момент относительно того, как складываются отношения США, ЕС и Украины", – считает Виталий Портников.

Политический эксперт отметил, что США также вероятно хотели проверить, есть ли проблемы среди военно-политического руководства Украины.

"Чтобы услышать, что проблем в военно-политическом руководстве нет, что это все слухи и пропаганда. Здесь есть о чем говорить. Потому что накопилось много проблем", — сказал он.

Напомним, Остин отметил, что прибыл в украинскую столицу, чтобы передать важное сообщение.

Также пресс-служба Пентагона сообщала, что стороны обсудят партнерство между странами и военную помощь ВСУ.

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