Почти летнее тепло: синоптики удивили прогноз погоды и рассказали, где пригреет до +20°

Сегодня, 13 марта, в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Местами температура воздуха поднимется до +20°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"13 марта атмосферное давление будет слабо падать, однако погоду без осадков все еще будет определять поле высокого давления. В относительно теплой воздушной массе удержится подобное распределение температуры до предыдущих дней", - подчеркнули синоптики.

Погода в Украине

В регионах будет малооблачно и без осадков. Скорость юго-восточного и восточного ветра составит 5-10 м/с.

В большинстве областей температура воздуха будет +12-17°. Значительно теплее будет в Закарпатье, где воздух прогреется до +20°. Впрочем, в Карпатах и на побережье морей будет прохладнее – 8-13° выше нуля.

Прогноз погоды в Украине 13 марта. / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице 13 марта будет облачно и без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до 13-15° тепла.

Напомним, Украину накрыла очень теплая и нетипичная для марта погода. Но это не аномалия, а действие антициклона, охватившего большую часть Евразии. Впрочем, говорит синоптик Виталий Постригань, пик потепления впереди. По меньшей мере, до 20 марта существенных осадков не прогнозируется.