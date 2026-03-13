ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
217
Время на прочтение
1 мин

Почти летнее тепло: синоптики удивили прогноз погоды и рассказали, где пригреет до +20°

Весна в Украине набирает обороты – регионы накроет почти апрельское тепло.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Кошка.

Кошка. / © Associated Press

Сегодня, 13 марта, в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Местами температура воздуха поднимется до +20°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"13 марта атмосферное давление будет слабо падать, однако погоду без осадков все еще будет определять поле высокого давления. В относительно теплой воздушной массе удержится подобное распределение температуры до предыдущих дней", - подчеркнули синоптики.

Погода в Украине

В регионах будет малооблачно и без осадков. Скорость юго-восточного и восточного ветра составит 5-10 м/с.

В большинстве областей температура воздуха будет +12-17°. Значительно теплее будет в Закарпатье, где воздух прогреется до +20°. Впрочем, в Карпатах и на побережье морей будет прохладнее – 8-13° выше нуля.

Прогноз погоды в Украине 13 марта. / © Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине 13 марта. / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице 13 марта будет облачно и без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до 13-15° тепла.

Напомним, Украину накрыла очень теплая и нетипичная для марта погода. Но это не аномалия, а действие антициклона, охватившего большую часть Евразии. Впрочем, говорит синоптик Виталий Постригань, пик потепления впереди. По меньшей мере, до 20 марта существенных осадков не прогнозируется.

Дата публикации
Количество просмотров
217
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie