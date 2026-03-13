- Дата публікації
Майже літнє тепло: синоптики здивували прогнозом погоди і розповіли, де пригріє до +20°
Весна в Україні набирає обертів - регіони накриє майже квітневе тепло.
Сьогодні, 13 березня, в Україні очікується суха та сонячна погода. Місцями температура повітря підніметься до +20°.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
“13 березня атмосферний тиск слабко падатиме, проте погоду без опадів все ще визначатиме поле високого тиску. У відносно теплій повітряній масі утримається подібний розподіл температури до попередніх днів”, - наголосили синоптики.
Погода в Україні
Протягом дня в регіонах буде малохмарно та без опадів. Швидкість південно-східний та східного вітру становитиме 5-10 м/с.
У більшості областей температура повітря становитиме +12-17°. Значно тепліше буде на Закарпатті, де повітря прогріється до +20°. Втім, у Карпатах та на узбережжі морів буде прохолодніше - 8-13° вище нуля.
Погода в Києві
У столиці 13 березня буде малохмарно та без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 13-15° тепла.
Нагадаємо, Україну накрила надзвичайно тепла і нетипова для березня погода. Але це не аномалія, а дія антициклону, який охопив більшу частину Євразії. Втім, каже синоптик Віталій Постригань, пік потепління попереду. Щонайменше до 20 березня суттєвих опадів не прогнозується.