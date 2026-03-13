ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
278
1 хв

Майже літнє тепло: синоптики здивували прогнозом погоди і розповіли, де пригріє до +20°

Весна в Україні набирає обертів - регіони накриє майже квітневе тепло.

Кішка.

Кішка. / © Associated Press

Сьогодні, 13 березня, в Україні очікується суха та сонячна погода. Місцями температура повітря підніметься до +20°.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

“13 березня атмосферний тиск слабко падатиме, проте погоду без опадів все ще визначатиме поле високого тиску. У відносно теплій повітряній масі утримається подібний розподіл температури до попередніх днів”, - наголосили синоптики.

Погода в Україні

Протягом дня в регіонах буде малохмарно та без опадів. Швидкість південно-східний та східного вітру становитиме 5-10 м/с.

У більшості областей температура повітря становитиме +12-17°. Значно тепліше буде на Закарпатті, де повітря прогріється до +20°. Втім, у Карпатах та на узбережжі морів буде прохолодніше - 8-13° вище нуля.

Прогноз погоди в Україні 13 березня. / © Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні 13 березня. / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

У столиці 13 березня буде малохмарно та без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 13-15° тепла.

Нагадаємо, Україну накрила надзвичайно тепла і нетипова для березня погода. Але це не аномалія, а дія антициклону, який охопив більшу частину Євразії. Втім, каже синоптик Віталій Постригань, пік потепління попереду. Щонайменше до 20 березня суттєвих опадів не прогнозується.

