Под Днепром в частном доме обнаружили тела двоих мужчин

Под Днепром в частном доме обнаружили тела двоих мужчин

Мужчины погибли во время пожара.

В Новомосковском районе Днепропетровской области при ликвидации пожара спасатели обнаружили двоих мужчин без признаков жизни.

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Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Вчера, 16 февраля, спасатели получили сообщение, что на улице Раховнича в селе Королевка Губиниской поселковой территориальной общины Новомосковского района горит жилой дом.

Установлено, что пожар возник в комнате одноэтажного жилого дома на территории частного домовладения. Огонь быстро распространился по помещению и перекинулся на крышу.

В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух мужчин 43 и 63 лет.

В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.

Напомним, что в Запорожье во время пожара погибли 29-летний мужчина и 7-летний мальчик.

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