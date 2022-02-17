Под Днепром в частном доме обнаружили тела двоих мужчин

Мужчины погибли во время пожара.
В Новомосковском районе Днепропетровской области при ликвидации пожара спасатели обнаружили двоих мужчин без признаков жизни.
Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Вчера, 16 февраля, спасатели получили сообщение, что на улице Раховнича в селе Королевка Губиниской поселковой территориальной общины Новомосковского района горит жилой дом.
Установлено, что пожар возник в комнате одноэтажного жилого дома на территории частного домовладения. Огонь быстро распространился по помещению и перекинулся на крышу.
В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух мужчин 43 и 63 лет.
В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.
Напомним, что в Запорожье во время пожара погибли 29-летний мужчина и 7-летний мальчик.
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