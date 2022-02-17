Під Дніпром у приватному будинку знайшли тіла двох чоловіків

Чоловіки загинули під час пожежі.
У Новомосковському районі Дніпропетровської області під час ліквідації пожежі рятувальники виявили двох чоловіків без ознак життя.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Вчора, 16 лютого, рятувальники отримали повідомлення, що на вулиці Рахівнича в селі Королівка Губиниської селищної територіальної громади Новомосковського району, горить житловий будинок.
Встановлено, що пожежа виникла в кімнаті одноповерхового житлового будинку на території приватного домоволодіння. Вогонь швидко поширився приміщенням і перекинувся на дах.
Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох чоловіків 43 та 63 років.
В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.
Нагадаємо, що у Запоріжжі під час пожежі загинули 29-річний чоловік і 7-річний хлопчик.
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