Получить и продлить отсрочку можно будет онлайн и автоматически: с какой даты

С ноября станет возможно онлайн в автоматическом порядке получить и продлить отсрочку от мобилизации.

Миниобороны Украины планирует запустить новую функцию в приложении "Резерв+", которая позволит получать отсрочку без необходимости посещать ТЦК и подавать заявления.

Об этом заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявила на технологической конференции IT Arena 2024 во Львове, сообщает "Судебно-юридическая газета".

"Для того чтобы сделать отсрочку, мы не только должны внести изменения в нормативную базу, а чтобы еще наши партнеры (владельцы реестров, из которых запрашивают данные) были технологически готовы к этому", — сказала Черногоренко.

Также читайте Как оформить отсрочку от мобилизации: пошаговая инструкция

По ее словам, с начала ноября планируется активировать сразу три формы отсрочок для разных категорий граждан: студентов дневной формы обучения, многодетных родителей и лиц с инвалидностью. В настоящее время в Минобороны работают над изменениями в нормативной базе, чтобы согласовать нововведения.

"Мы хотим, чтобы человек, имеющий основания для отсрочки, не писал заявление от руки и не ходил в ТЦК, а мог за несколько минут сигнализировать о своем праве, и чтобы эта отсрочка была валидной", – сказала заместитель министра обороны.

Новый сервис позволит тем, у кого есть право на отсрочку, подать заявку за несколько минут через мобильное приложение, без необходимости обращаться в ТЦК.

Напомним, ранее оформленные отсрочки будут действовать только до 9 ноября. После этой даты их нужно будет продлить.

Читайте также: