Популярные соцсети «легли»: по всему миру произошел масштабный сбой

Facebook / © pexels.com

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Днем 19 июля в работе популярных социальных сетей — Facebook, Instagram, Messenger, Threads — произошел масштабный сбой по всему миру.

Об этом сообщают пользователи онлайн-ресурсов.

По их словам, проблемы работы сервисов корпорации Meta начали фиксироваться после 11:30. Пользователи массово жалуются на проблемы с доступом к веб-версиям и невозможность войти в аккаунты. Мобильные приложения работают более стабильно, но также есть проблемы.

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При входе появляется сообщение о технической ошибке: «Ваш профиль временно недоступен. Ваш аккаунт пока недоступен из-за неисправности на сайте. Ожидается ее устранение в кратчайшие сроки. Повторите попытку через несколько минут».

Также пользователи сообщают о перебоях в работе Messenger, в частности, при отправке сообщений.

По данным сервиса Downdetector, 58% жалоб касаются работы вебверсии Facebook, еще 32% — входа в аккаунты, а 7% — сбоев в мобильном приложении. Также фиксируют проблемы отдельных функций в Instagram.

Пока в компании Meta не прокомментировали сбои в работе и не сообщили, когда сервисы будут полностью восстановлены.

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Напомним, оператор доменной зоны .me заблокировал по всему миру домен t.me.

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