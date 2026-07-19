ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1279
Время на прочтение
1 мин

Популярные соцсети «легли»: по всему миру произошел масштабный сбой

Пользователи массово жалуются на проблемы с доступом к веб-версиям и невозможность войти в аккаунты.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Комментарии
Facebook

Facebook / © pexels.com

Днем 19 июля в работе популярных социальных сетей — Facebook, Instagram, Messenger, Threads — произошел масштабный сбой по всему миру.

Об этом сообщают пользователи онлайн-ресурсов.

По их словам, проблемы работы сервисов корпорации Meta начали фиксироваться после 11:30. Пользователи массово жалуются на проблемы с доступом к веб-версиям и невозможность войти в аккаунты. Мобильные приложения работают более стабильно, но также есть проблемы.

При входе появляется сообщение о технической ошибке: «Ваш профиль временно недоступен. Ваш аккаунт пока недоступен из-за неисправности на сайте. Ожидается ее устранение в кратчайшие сроки. Повторите попытку через несколько минут».

Также пользователи сообщают о перебоях в работе Messenger, в частности, при отправке сообщений.

По данным сервиса Downdetector, 58% жалоб касаются работы вебверсии Facebook, еще 32% — входа в аккаунты, а 7% — сбоев в мобильном приложении. Также фиксируют проблемы отдельных функций в Instagram.

Пока в компании Meta не прокомментировали сбои в работе и не сообщили, когда сервисы будут полностью восстановлены.

Напомним, оператор доменной зоны .me заблокировал по всему миру домен t.me.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1279
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie